L’accusa dell’Ue alla Russia | C’è Putin dietro la tentata sfiducia a von der Leyen Il Cremlino prende tempo | La pace? Processo lungo

Come se non bastasse l’attacco con 2mila droni pianificato da Mosca, ci pensa direttamente il Cremlino a confermare che l’ipotesi di una tregua in Ucraina è ancora piuttosto lontana. A esternare il pensiero del presidente Vladimir Putin è, come spesso accade, il suo portavoce, Dmitry Peskov. In un’intervista alla testata russa Vgtrk, Peskov dice che la Russia è ormai abituata alla «retorica piuttosto dura e diretta» di Donald Trump. Ma un accordo tra Mosca e Kiev, al contrario di quanto sostiene il presidente americano, richiede un processo «lungo e difficile». «Un incontro tra Putin e Trump? Non è ancora il momento». 🔗 Leggi su Open.online