Scopri le tensioni familiari, i segreti del bracciale di smeraldi e i drammi personali che scuotono La Promessa in una narrazione avvincente. Tensione e orgoglio ferito: la lite tra Alonso e Curro. Alonso non è disposto a chiudere un occhio. Dopo lo scontro verbale con don Lisandro, pretende che Curro si presenti con delle scuse formali e senza condizioni. Ma il ragazzo, pur di evitare guai peggiori, si piega controvoglia. La sua voce, però, tradisce il rancore: non chiede davvero perdono, scarica la colpa sul padre che lo ha obbligato a umiliarsi. Il gelo che si crea tra loro è palpabile, una frattura destinata a lasciare cicatrici. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Curro Umiliato!