La domenica si trasforma in tragedia | due morti in un drammatico incidente stradale

Il dramma si è consumato in pochissimi istanti: e quella gita domenicale si è trasformata rapidamente in una tragedia. Erano da poco passate le 10 di domenica mattina quando via Madonna di Genova a Cotignola, nei pressi del parcheggio del Maria Cecilia Hospital, è diventata teatro dell'ennesimo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La gita finita in tragedia. Velocità , guasto o malore: sull’incidente costato la vita a Domenica Russo ogni ipotesi è aperta - Lomazzo (Como) – Il pullman arriva in velocità sulla corsia di destra della Pedemontana, arriva a ridosso del camion che lo precede, non rallenta e forse non frena, se non all’ultimissimo istante.

Una gita scolastica finisce in tragedia: morta la maestra Domenica Russo, choc per 30 bimbi - Sgomento e dolore a Cazzago Brabbia: feriti tre bambini. Un tragico incidente ha strappato la vita a una giovane maestra di scuola primaria nel pomeriggio di lunedì 19 maggio 2025.

Tragedia davanti agli alunni sulla Pedemontana: si schianta il pullman della gita, muore la maestra Domenica Russo - Lomazzo (Como) – Nella foto dei vigili del fuoco, i trenta bambini usciti miracolosamente illesi dal pullman, sono seduti a terra, uno accanto all’altro.

#Ecuador Partita a biliardo si trasforma in tragedia. 9 morti dopo che alcuni individui armati sono entrati in un bar nella località balneare di General Villamil Playas. La polizia locale: "Potrebbero esserci più vittime" Vai su X

Il giovane si sarebbe lanciato da un punto panoramico, ma l’impatto con le rocce sottostanti gli ha provocato un trauma cranico mortale Il dolore per la scomparsa del giovane si è trasformato in tragedia ancor più profonda poche ore dopo. Il padre, Aurelio Mar Vai su Facebook

Rapallo, vacanza si trasforma in tragedia: donna cade dalla finestra dell’hotel e muore - Una donna di circa 50 anni è morta dopo essere caduta dalla finestra della stanza d’albergo in cui soggiornava insieme al marito. Lo riporta notizie.it

Gruppo armato spara durante un matrimonio: muore anche la sposa - Un matrimonio finisce nel sangue a Goult: un gruppo armato apre il fuoco sugli invitati. Da notizie.it