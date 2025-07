La CIG il 19 luglio 2024 | L' occupazione israeliana dei territori palestinesi è illegale ma un anno dopo siamo fermi al palo

19 luglio 2024, Corte Internazionale di Giustizia: "L'occupazione israeliana dei Territori Palestinesi è illegale". Una decisione storica che va ben oltre le questioni sui soli insediamenti. Un anno dopo però è tutto fermo. La Palestina continua a essere oggetto di occupazione illegale da parte dell.

