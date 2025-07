La band triestina KaKoKi ha aperto il concerto degli Afterhours | In città tanti progetti musicali interessanti VIDEO

Ieri sera al Pordenone Blues Festival hanno suonato gli Afterhours per festeggiare i 20 anni dalla prima pubblicazione di “Ballate per Piccole Iene”, uno degli album più iconici e rappresentativi della musica italiana. Ad aprire il concerto del gruppo di Manuel Agnelli sono stati i triestini. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: concerto - band - triestina - aperto

Maggio Sermonetano: al Belvedere il concerto di Giuliano Gabriele e la sua band - Durante il secondo week end del Maggio Sermonetano arriva un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica popolare, il concerto di Giuliano Gabriele al Belvedere in programma per domenica 11 maggio alle ore 20.

'Nduccio e la sua band in concerto il Primo Maggio a Chieti - Un appuntamento imperdibile ci aspetta nella villa comunale di Chieti, dove 'Nuccio e la sua band saranno in concerto il Primo Maggio alle ore 18 nell'ambito dell'evento organizzato dalla Cgil Chieti.

Tex Band in concerto - Mercoledì 30 Aprile dalle ore 21 alla 64esima Festa dei Vini classici della Valpolicella e Recioto la Tex Band si esibirà dal vivo in un concerto di musica Country con animazione dei ballerini della scuola "The Hazzard".

Si è accesa all’alba di giovedì 17 luglio 2025 l’attesa per uno degli eventi musicali più importanti dell’estate triestina: il concerto di Robbie Williams in programma questa sera allo Stadio Nereo Rocco. Già dalle prime luci del mattino, decine di fan si sono acca Vai su Facebook

La band triestina Ka.Ko.Ki. ha aperto il concerto degli Afterhours: In città tanti progetti musicali interessanti (VIDEO); Il concerto di Robbie Williams a Trieste: si inizia con “Rocket”, la festa dei fan; I REWIND, la Vasco Rossi Tribute Band triestina, in concerto alla sagra della Pallamano Trieste.

Polemiche per il concerto di due band di estrema destra ... - MSN - Preceduto da polemiche e da tensioni, a un paio d'ore dall'inizio, è stato deciso che non si farà stasera, 26 ottobre, a Trieste il concerto delle due band di estrema destra Ultima ... Lo riporta msn.com

Al Teatro all’Aperto Mario Biondi in concerto Unica tappa in regione - Mario Biondi, con la sua band, si esibirà domani sera nel Teatro all'Aperto di Largo Cappuccini a Cesenatico. ilrestodelcarlino.it scrive