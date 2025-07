Kolo Muani Juventus i bianconeri hanno ripreso i contatti con i francesi | la volontà è la stessa! Le ultime

Kolo Muani Juventus, i bianconeri hanno ripreso i contatti con i francesi: la volontà è la stessa! Le ultimissime di mercato La Juventus ha riavviato i contatti con il Paris Saint-Germain per discutere il futuro di Randal Kolo Muani, attaccante francese classe 1998, reduce da una stagione in prestito con la maglia bianconera. Secondo quanto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kolo Muani Juventus, i bianconeri hanno ripreso i contatti con i francesi: la volontà è la stessa! Le ultime

In questa notizia si parla di: kolo - muani - juventus - contatti

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Parola ad Adriano Bacconi: «Hanno delle caratteristiche diverse, ma potrebbero combaciare. A me rimane quel desiderio…» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Alla domanda ha risposto Adriano Bacconi: ecco cos’ha detto il match analyst – VIDEO.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

Kolo Muani-Juventus: la situazione si complica Secondo Footmercato, anche Manchester United e Newcastle hanno avviato i contatti con il club parigino per acquistare l’attaccante francese #Juventus #Psg #kolomuani #spazioj Vai su X

L’esubero di lusso alla #Juventus resta Dusan #Vlahovic, che blocca il ritorno di Kolo Muani in bianconero. Il serbo ha rifiutato finora le ricche offerte provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Turchia: vuole continuare a giocare in un campionato top, senza rinu Vai su Facebook

Juve, continuano i contatti per Kolo Muani: gli aggiornamenti sulla trattativa; Juventus, Kolo Muani resta?; Calciomercato, le news di oggi in diretta: Bologna, Bernardeschi ufficiale; l'Inter insiste per Lookman; nuovi contatti Juventus-Psg per Kolo Muani.

Kolo Muani Juventus, i bianconeri hanno ripreso i contatti con i francesi: la volontà è la stessa! Le ultime - Kolo Muani Juventus, i bianconeri hanno ripreso i contatti con i francesi: la volontà è la stessa! Riporta calcionews24.com

Kolo Muani Juventus, contatti incessanti col PSG: volontà comune ma divergenze sulla formula dell’operazione. Il punto sull’affare - Il punto sull’affare La trattativa per portare Randal Kolo Muani definitiv ... Secondo juventusnews24.com