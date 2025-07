Juve che peccato | era a un passo ma va al Liverpool per una cifra folle

Che peccato per la Juventus, era a un passo ma si trasferirĂ al Liverpool per una cifra folle. Tra quattro giorni inizierĂ , o meglio ricomincerĂ , la stagione 2025-26 della Juventus. Con il Mondiale per Club concluso l’1 luglio, i tesserati bianconeri hanno avuto diritto a tre settimane di vacanza che culmineranno con il raduno fissato giovedì alla Continassa. Igor Tudor troverĂ due volti nuovi. Jonathan David in campo e François Modesto in dirigenza. L’auspicio del tecnico croato era sicuramente differente, ovvero trovare qualche nuovo volto in piĂą e qualche gatta da pelare in meno. A meno di accelerate sul mercato nei prossimi giorni, non sarĂ così. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juve, che peccato: era a un passo ma va al Liverpool per una cifra folle

In questa notizia si parla di: peccato - passo - liverpool - cifra

Basket femminile, Andrea Capobianco: “Mi aspetto un ulteriore passo avanti, peccato per gli infortuni” - Stasera l’ Italia scenderà in campo a Castenaso contro Montenegro per l’ultimo test match in preparazione degli imminenti Campionati Europei 2025 di basket femminile.

Europei di Calcio Femminile, Soncin: “Peccato per il pareggio, eravamo a un passo dagli ottavi” - Ginevra – Il bellissimo gol capolavoro di Cristiana Girelli non è bastato, ieri sera, all’Italia, per vincere la seconda partita in programma agli Europei Femminili di Calcio, in svolgimento in Svizzera.

SFUMA DEFINITIVAMENTE NUNEZ Come riportato da Fabrizio Romano, questa sera il Napoli ha informato il Liverpool che l’accordo per Darwin Nunez può essere considerato annullato: la cifra è stata considerata troppo alta A voi i commenti Vai su Facebook

Juve, che peccato: era a un passo ma va al Liverpool per una cifra folle.

Liverpool, Klopp: 'Cifra folle per Alisson? Non è vero!' - Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di ESPN dell'acquisto di Alisson: "Tutti pensano che siano stati spesi troppi soldi. Come scrive calciomercato.com

E' ufficiale, Wirtz al Liverpool per una cifra monstre - Il Liverpool ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante tedesco Florian Wirtz, 22 anni, prelevato dal Bayern Leverkusen per la cifra record - Si legge su ansa.it