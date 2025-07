Irpinia senza acqua | piano emergenziale con chiusure notturne

Tempo di lettura: 2 minuti L’amministratore unico di Alto Calore servizi scrive ai sindaci irpini per cercare di far fronte all’ennesima emergenza idrica che colpisce gran parte del territorio della provincia di Avellino durante i mesi estivi. Di seguito la lettera a firma del manager Antonello Lenzi e del Diirettore Generale Andrea Palomba. “Preg.mo Sindaco, come già noto e comunicato in precedenza, registriamo una fortissima e graduale riduzione delle portate di tutte le sorgenti in gestione (circa del 43% rispetto alla media degli ultimi 5 anni), ascrivibile alla preoccupante scarsità delle piogge registratasi nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Irpinia senza acqua: piano emergenziale con chiusure notturne

In questa notizia si parla di: irpinia - acqua - piano - emergenziale

Emergenza idrica in Irpinia, il PRC: "L'acqua è un bene comune, difendiamolo ora" - L’acqua è vita, diritto universale, e non può essere ridotta a merce. Lo ribadiamo con forza, di fronte all’ennesimo attacco alla gestione pubblica del servizio idrico, che vede coinvolti sia Napoli che i territori irpini e sanniti.

Emergenza Idrica in Irpinia: sospensioni notturne dell'acqua il 14 e 15 giugno in numerosi comuni - AVELLINO – Proseguono le difficoltà legate alla carenza idrica che sta interessando l’Alta Irpinia. Alto Calore Servizi S.

Emergenza idrica in Irpinia, sospensione notturna dell’acqua in sei Comuni - Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, nella serata di oggi, lunedì 16 giugno 2025, si renderà necessario interrompere temporaneamente la fornitura idrica in alcune aree del territorio irpino, a causa della ridotta disponibilità del gruppo sorgentizio di Castel Baronia.

ITV NOTIZIE Edizione 20:30 del 17-07-2025 L’informazione quotidiana dell’Irpinia Aggiornamenti su: Attualità | Politica | Cronaca | Società ... Vai su Facebook

Emergenza idrica in Irpinia, il PRC: L'acqua è un bene comune, difendiamolo ora; Montoro senza acqua potabile da lunedì, attesi i risultati delle nuove analisi; Ischia, torna l'acqua a Cava Ruffano: emergenza finita.

Bomba d'acqua sull'Irpinia, Michele Spagnuolo morto schiacciato dalla ... - Bomba d'acqua sull'Irpinia, Michele Spagnuolo morto schiacciato dalla sua stessa auto Completamente sott'acqua la frazione Celzi di Forino, chiusa per uno smottamento la ex Statale 88 ... Secondo ilmattino.it

Irpinia, in estate più terremoti a causa dell’acqua sotterranea - In Irpinia c’è una maggiore concentrazione di eventi sismici di bassa intensità, con magnitudo inferiore a 3. Segnala ansa.it