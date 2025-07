Inizio settimana all' insegna di pioggia e temporali è allerta gialla

Un rapido fronte di maltempo aprir√† l'ultima settimana di luglio, in Friuli Venezia Giulia,¬†portando il bollettino della Protezione Civile ad allerta gialla. A partire dalle ore centrali della giornata - circa dalle 12.00 e fino¬†alle 21.00 -¬†sono previsti rovesci e temporali, che potranno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: settimana - temporali - allerta - gialla

Un'altra settimana instabile, tra rovesci, schiarite e possibili temporali (anche forti) - Siamo in primavera e il clima un po' pazzerello è tipico della stagione. Questa settimana, come riportano anche gli esperti di 3Bmeteo, correnti instabili atlantiche, pilotate da una depressione sulla Francia, rinnoveranno spiccata instabilità, in particolar modo al Centro-Nord, nelle prossime 48.

Un'altra settimana instabile, tra rovesci, schiarite e possibili temporali (anche forti) - Siamo in primavera e il clima un po' pazzerello è tipico della stagione. Questa settimana, come riportano anche gli esperti di 3Bmeteo, correnti instabili atlantiche, pilotate da una depressione sulla Francia, rinnoveranno spiccata instabilità, in particolar modo al Centro-Nord, nelle prossime 48.

Meteo | Alta pressione ancora latitante, altra settimana tra rovesci e temporali, localmente anche forti - "Correnti instabili atlantiche, pilotate da una depressione sulla Francia, rinnoveranno spiccata instabilit√†, in particolar modo al Centro-Nord, nelle prossime 48 ore" ‚Äď spiega Manuel Mazzoleni di¬†3bmeteo.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 20 luglio: le regioni a rischio Vai su Facebook

Temporali (anche forti) in arrivo a Como: scatta l’allerta gialla della protezione civile; Inizio settimana all'insegna di pioggia e temporali, è allerta gialla; Meteo Liguria, la nuova settimana si apre con un'allerta.

Allerta gialla per temporali lunedì dalle 6 su centro e levante della Liguria - Il maltempo colpisce la Liguria a inizio settimana: Arpal ha emesso una allerta gialla per temporali sulle zone BCDE, ovvero il centro e il levante della regione, dalle 6:00 alle 15:00 di domani, lune ... Secondo primocanale.it

Meteo: allerta gialla dal tardo‚Ķ" - Già dal pomeriggio di sabato il tempo è cambiato di nuovo. Segnala informazione.it