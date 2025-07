Incendio in un locale commerciale | fumo e fiamme avvolgono una palazzina in via Sferracavalli

Un violento incendio si è sviluppato questa mattina nella parte sottostante di una palazzina in via Sferracavalli, a Cassino. Le fiamme, partite da un’attivitĂ commerciale con annesso magazzino, hanno rapidamente avvolto l’intero stabile, costringendo i residenti ad abbandonare in fretta le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - commerciale - fiamme - palazzina

Incendio ai magazzini dietro il centro commerciale Panorama: clienti evacuati, chiusa via Casilina - Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato poco dopo le 14 di oggi al centro commerciale Panorama di via Casilina.

Vasto incendio al centro commerciale. Vigili del fuoco sul posto - Istanti di paura a Cassino, dove intorno all'ora di pranzo le fiamme sono divampate nei locali del centro commerciale Panorama in via Casilina.

Incendio nel centro commerciale Panorama: danni per 4 milioni di euro, si indaga per dolo - Sono in corso le indagini sull'incendio nel centro commerciale Panorama di via Casilina. L'ipotesi è che sia di natura dolosa.

Questa mattina, poco prima delle 9.00 si è sviluppato un incendio al secondo piano rialzato di una palazzina Acer di via Palestro. Sul posto sono... Vai su Facebook

Incendio in un locale commerciale: fumo e fiamme avvolgono una palazzina in via Sferracavalli; Attimi di paura a Rossano, incendio coinvolge un furgone e le fiamme lambiscono una palazzina -Video ·; Incendio in un edificio di 8 piani vicino Seul, diverse persone intrappolate all'interno.

Incendio in una palazzina a Monza, sfollate decine di persone - Le famiglie che hanno la casa inagibile passeranno la notte nella palestra di una scuola ... Secondo rainews.it

Incendio in un negozio di fuochi d’artificio a Sezze, fiamme e fumo contro un palazzo - Momenti di paura a Sezze Scalo in provincia di Latina, dove un incendio è divampato all'interno di un negozio di fuochi d'artificio ... Lo riporta msn.com