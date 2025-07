Incendio a San Martino in Colle il Comune ringrazia i vigili del fuoco | Intervento tempestivo e straordinario

Un "tempestivo e straordinario intervento" per domare l'incendio divampato il 19 luglio a San Martino in Colle. La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, e l'assessore alla Protezione Civile, Francesco Zuccherini, scrivono una nota ufficiale per ringraziare i vigili del fuoco che nella giornata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Perugia. Vasto incendio a San Martino in Colle: paura per le fiamme, coinvolte anche auto abbandonate sulla strada - Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:00, in località San Martino in Colle, nel territorio comunale di Perugia.

Vasto incendio in località San Martino in Colle, nel comune di Perugia. Sul posto sono intervenute 2 squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Perugia con il supporto della squadra AIB sempre di Perugia (Antincendio Boschivo), una squadra del dista Vai su Facebook

