Incendi estivi in Puglia in un mese quasi mille roghi | 199 in più rispetto al 2024

La Puglia nella morsa degli incendi estivi. In poco più di un mese, dal 15 giugno a oggi, nella regione si sono registrati 979 roghi, contro i 780 dello stesso periodo nel 2024. A rendere noti i dati è il consigliere regionale, e presidente del Comitato regionale di Protezione civile, Maurizio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Prevenzione incendi estivi, Palmenta e Merenda lanciano un appello alla cittadinanza - E’ della settimana scorsa l’incontro in prefettura, presieduto dalla prefetta Clara Vaccaro, relativo alla pianificazione e al potenziamento delle misure di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi per l’estate 2025.

"Una cabina di regia per fronteggiare gli incendi estivi" - Il coordinatore cittadino di Caserta della Lega, Maurizio Del Rosso, interviene sulla questione dei roghi che stanno distruggendo la vegetazione in varie zone della provincia di Caserta e lancia la sua proposta per ridurre i pericoli.

