In arrivo forti temporali | diramata l' allerta meteo

Un veloce ma marcato fronte determinerĂ decisa instabilitĂ sulla regione nel corso del pomeriggio di domani 21 luglio. La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale. Dalle ore centrali della giornata e nel pomeriggio sono. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticitĂ idrogeologica di livello 'giallo'.

Arriva il grecale, allerta meteo gialla in Toscana per il vento. Raffiche fino a 80 km/h - Firenze, 15 maggio 2025 – Un fronte perturbato proveniente da Nord-Est attraverserà rapidamente la Toscana durante le ore notturne, accompagnato da venti intensi e precipitazioni sparse.

Nubifragio a Milano, la denuncia dell’assessore Granelli: “Senza allerta meteo non eravamo pronti, la cittĂ si è allagata” - Ieri sera un violento nubifragio si è abbattuto sulla cittĂ di Milano. In particolare, a essere colpito è stato "il quartiere del Ponte Lambro che si è allagato", ha denunciato sui social l'assessore Granelli, portando l'attenzione sul fatto che la Regione Lombardia non avesse diramato nessuna allerta meteo in previsione del maltempo.

Nuovi temporali forti in arrivo: lunedì allerta meteo gialla in FVG - La Protezione civile ha emesso un avviso valido dalle 12 alle 21 del 21 luglio. Lo riporta rainews.it

Meteo: forti temporali e nubifragi in arrivo dal pomeriggio-sera, 2 regioni in allerta al Nord - Nelle prossime ore una nuova fase di maltempo interesserà il Nord Italia, a causa dell’ingresso di infiltrazioni di aria più fresca atlantica che destabilizzeranno la massa d’aria presente, generando ... inmeteo.net scrive