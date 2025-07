Il piano della Russia per attaccare l'Ucraina con duemila droni kamikaze

La Russia sta pianificando di colpire l'Ucraina con 2.000 droni kamikaze simultaneamente. A lanciare l'avvertimento è il maggior generale tedesco Christian Freuding, a capo della task force per l'Ucraina presso il ministero della Difesa di Berlino. Un simile attacco - avverte l'ufficiale - metterebbe in seria difficoltà i sistemi di difesa aerea ucraini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina, raid Russia contro Kharkiv. Seul: 600 soldati morti finora per Mosca - (Adnkronos) – La Russia ha lanciato un attacco in diverse ondate, 16 secondo i media ucraini, contro Kharkiv, provocando 45 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, e danni significativi alle infrastrutture civili, inclusi ambulatori.

