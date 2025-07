Il mondo non sopporta più la guerra Da Leone XIV il messaggio a Israele | Rispettare il divieto di punizione collettiva e no alle deportazioni

Fermare "la barbarie della guerra " a Gaza. Non solo: "Osservare il diritto umanitario e a rispettare l'obbligo di tutela dei civili nonchĂ© il divieto di punizione collettiva di uso indiscriminato della forza e lo spostamento forzato della popolazione". Ieri il segretario di Stato Pietro Parolin aveva detto che era "legittimo" porsi dei dubbi sul fatto che il raid di Israele sull'area della chiesa della Sacra Famiglia, a Gaza, fosse stato un errore. Oggi a parlare è Papa Leone XIV che quindi rilancia il pressing della Chiesa e del Vaticano sul governo di Tel Aviv, in una giornata che ha dovuto contare altri 51 morti tra le persone in attesa di aiuti alimentari, l'ennesima strage vicino ai centri di distribuzione.

Ministro Israele: "Guerra del 7 ottobre finirĂ tra 12 mesi" | Il Qatar: "Progressi nei negoziati per la tregua" - Tel Aviv: "All'Aja dovrebbero essere accusati Onu e Unrwa". Summit in Oman, Usa: "Positivi i colloqui con l'Iran sul nucleare"

Israele-Hamas, giorno 575 di guerra: le notizie in diretta - Raid israeliani a Damasco, Netanyahu: "Regime siriano non tocchi la comunitĂ drusa". Le violenze contro la comunitĂ drusa in Siria provocano oltre 100 vittime

Gaza, fuoco di Israele sui palestinesi in attesa di cibo: oltre 50 morti. Il Papa: «Si fermi la barbarie della; 12 paesi pronti all'embargo sulle armi per Israele. L'esercito siriano inizia il ritiro da Suweida - Trump: Abbiamo buone notizie su Gaza; Guerra Israele-Iran, Teheran: “Seri dubbi su rispetto tregua”. Nuovi raid su Gaza.

Guerra, Netanyahu invita Leone XIV in Israele: "Intesa ostaggi vicina". Papa: "Ora tregua" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra, Netanyahu invita Leone XIV in Israele: 'Intesa ostaggi vicina'. Secondo tg24.sky.it