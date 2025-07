Il marito la accoltella alla schiena la moglie riesce a chiamare i soccorsi e lo fa arrestare Non solo l’accusa di omicidio | cosa nascondevano in casa

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 50 anni con l’accusa di tentato omicidio a Veglie, in provincia di Lecce. L’uomo è stato fermato dai militari avvertiti dalla moglie di 46 anni, dopo una lite avvenuta nella loro abitazione ieri sera, 19 luglio. Nonostante le ferite, la donna è riuscita a contattare il 118. In ambulanza è stata ricoverata al vicino ospedale di Copertino in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Al culmine della lite, il marito le aveva piantato un coltello nella schiena. L’arresto e le accuse: tentato omicidio e detenzione di droga. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri ed è finito ai domiciliari in casa di alcuni parenti. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: moglie - marito - accoltella - schiena

Caso De Maria, il dolore del marito di Chamila: «Era un’ottima moglie e madre. Perché quell’omicida era ancora in giro?» - «La mia preoccupazione, che condivido con tutti, giustizia italiana compresa, è questa: fate più attenzione quando date la libertà a chi ha commesso un omicidio volontario».

“Mia moglie sostiene che ho rovinato il gender reveal della sua amica. Non mi ha parlato per tutto il viaggio di ritorno”: lo sfogo del marito su Reddit - “Che sesso pensi che sia?”. Una domanda apparentemente innocente, posta in auto dalla moglie mentre andavano al gender reveal party di un’amica.

Rincorre la moglie con un'ascia perché sospetta un tradimento, marito subito a processo - ANCONA – Subito a processo un marito geloso che ha rincorso la moglie con un'ascia sospettando che lo tradisse.

"Grazie di cuore a tutti". Con un messaggio sui social Veronica Casaburi, la madre di famiglia che sarebbe stata accoltellata sette volte dal marito mentre dormiva, ha rincuorato parenti e amici. La 34enne è stata operata e, dopo aver passato alcune ore in riani Vai su Facebook

Il marito la accoltella alla schiena, la moglie riesce a chiamare i soccorsi e lo fa arrestare. Non solo l'accusa di omicidio: cosa nascondevano in casa; Salento, lite per gelosia finisce nel sangue: uomo accoltella la moglie alla schiena; Accoltella la moglie alla schiena durante una lite per gelosia, tragedia sfiorata a Veglie.

Salento, lite per gelosia finisce nel sangue: uomo accoltella la moglie alla schiena - Tragedia sfiorata ieri a Veglie: una donna è stata accoltellata alla schiena dal marito dopo una lite domestica. Scrive msn.com

Veronica Casaburi accoltellata 7 volte nel sonno dal marito, sopravvive e pubblica un messaggio: «Continuerò a lottare per i miei figli» - Veronica Casaburi, 34 anni, rompe il silenzio e affida ... Segnala msn.com