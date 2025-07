Il giovane Dj ternano Riccardo Antonelli in grande ascesa | Sto facendo diventare la passione per il mix un lavoro

Il giovane Dj ternano Riccardo Antonelli si sta facendo sempre piĂą notare in Italia – e non solo – grazie a un percorso di crescita costante, fatto di tante serate e festival. Alla redazione di www.ternitoday.it Riccardo ha raccontato come ha iniziato, i sogni e gli obiettivi futuri: “GiĂ da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

