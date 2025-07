Ictus al Cardarelli al Pronto Soccorso trattamento farmacologico mentre si fa la Tac

Ictus al Cardarelli – Un nuovo record: nove minuti dall’ingresso in Pronto Soccorso al trattamento farmacologico mentre si fa la Tac. Record di velocitĂ per Ictus al Cardarelli:  solo 9 minuti dall’ingresso al Ps all’inizio del trattamento farmacologico mentre si fa la Tac. Il caso si è verificato qualche giorno fa: in piena notte un’ambulanza del 118 . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ictus al Cardarelli, al Pronto Soccorso trattamento farmacologico mentre si fa la Tac

Ictus, il Cardarelli centro d’eccellenza: arriva la certificazione “Diamante” - Il Cardarelli si conferma tra i migliori ospedali in Europa nella gestione dell’ictus. L’European Stroke Organization ha assegnato all’ospedale napoletano, anche per il primo trimestre del 2025, la certificazione “Diamante” nell’ambito del programma ESO-Angels Awards, il massimo riconoscimento.

