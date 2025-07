I gol di Girelli i canestri di Zandalasini e l' estate dello sport italiano che è donna

Il movimento √® in crescita e le azzurre continuano a scrivere la storia in diverse discipline. Secondo l'ultimo¬†rapporto Censis le ragazze che praticano sport sono diventate 8,5 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - I gol di Girelli, i canestri di Zandalasini e l'estate dello sport italiano che √® donna

In questa notizia si parla di: sport - girelli - canestri - zandalasini

I gol di Girelli, i canestri di Zandalasini e l'estate dello sport italiano che è donna.

Festival dello Sport, grande basket con Diaw, Belinelli, Zandalasini e ... - Marco Belinelli e Cecilia Zandalasini saranno al Festival dello Sport giovedì 7 ottobre alle 20. gazzetta.it scrive

Zandalasini: "Siamo cresciute, quest'anno non ci manca nulla" - Leggi su Sky Sport l'articolo Zandalasini: 'Siamo cresciute, quest'anno non ci manca nulla' La giocatrice della Nazionale di basket si racconta a Sky Sport in vista dell'Europeo. Come scrive sport.sky.it