Ho smarrito mio figlio paura in una sala giochi La polizia lo ritrova con un altro minore vicino al mare | Volevamo vedere il porto

Attimi di paura sabato sera a Marcelli di Numana, dove due ragazzini si sono allontanati dai propri genitori senza che questi se ne accorgessero. L’episodio è avvenuto nei pressi della sala giochi, intorno alle 20. L’allarme è scattato quando un uomo, visibilmente agitato, ha fermato una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: paura - sala - giochi - smarrito

Sempre più turisti americani a Milano, Beppe Sala: "Forse è la paura dei dazi" - Numeri "molto interessanti" che riguardano gli arrivi a Milano per turismo. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala che durante la diretta radio a Rtl 102.

Paura al cinema durante un film horror: giovani sparano con una pistola da softair in sala - Momenti di tensione nella serata di domenica scorsa all’interno di un cinema del capoluogo, dove un gruppo di giovani ha seminato il panico tra gli spettatori durante la proiezione di un film horror.

Paura a Sala Baganza, scoppia un incendio in un appartamento - Nella tarda mattinata di lunedì 23 giugno è scoppiato un incendio all'interno di un'abitazione di Sala Baganza.

Accoltella la madre per i soldi, notte di follia per un giovane a Cingoli (Macerata).

Paura a Firenze, armato di siringa entra in una sala giochi - Il titolare della sala giochi ha chiamato il 112 Nue e sul posto è sopraggiunta una volante della polizia. Si legge su lanazione.it

La paura di volare si cura come in sala giochi - il Giornale - Scena uno: la sala di attesa di un aeroporto, il banco del gate davanti agli occhi, alcune persone in coda, altre sedute. Lo riporta ilgiornale.it