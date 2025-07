Harry e Meghan sconvolti | i Griffin accostano il loro matrimonio alle Crociate e al nazismo

Harry e Meghan nuovamente bersagliati dai Griffin, che questa volta arrivano a paragonare il loro matrimonio a eventi come le terribili guerre di religione e il nazismo di Adolf Hitler. Non è la prima volta che la coppia viene presa di mira dall'irriverente serie animata, ma in questo caso il colpo è stato particolarmente duro e a quanto pare i Sussex sarebbero rimasti sconvolti. Era il 2023 quando I Griffin lanciavano il primo attacco - sempre in chiave satirica - in direzione di Harry e Meghan. In quell'occasione i Duchi vennero criticati per il contratto da 150 milioni di dollari siglato con Netflix. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

