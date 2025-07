Gurrieri si difende dalle accuse | Certi che la vicenda verrà archiviata

"In merito all'accusa della Procura di Trieste, sono certo di poter dimostrare di aver agito nella legalità, in piena trasparenza. Ho avuto un incontro con i magistrati durante il quale ho rilasciato una dichiarazione spontanea. Con il mio avvocato presenteremo una memoria al pubblico.

Gurrieri, dimostrerò di aver agito in legalità e con trasparenza - "In merito all'accusa della Procura di Trieste, sono certo di poter dimostrare di aver agito nella legalità, in piena trasparenza.