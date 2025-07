Guerra mondiale l’appello di Papa Leone fa tremare il mondo

«Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra e che si raggiunga una risoluzione pacifica del conflitto». È stato un appello accorato, quello pronunciato da papa Leone XIV durante l’Angelus, in riferimento alla crisi in Medio Oriente e, in particolare, alla situazione drammatica nella Striscia di Gaza. Le sue parole hanno toccato il cuore dei fedeli riuniti in piazza, scossi dalle notizie dell’attacco militare alla parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza City. Il pontefice ha rivolto un appello diretto alla comunità internazionale, chiedendo il pieno rispetto del diritto umanitario: «Va garantita la tutela dei civili, va fermata ogni punizione collettiva, ogni uso indiscriminato della forza e lo spostamento forzato delle popolazioni». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra mondiale, l’appello di Papa Leone fa tremare il mondo

In questa notizia si parla di: guerra - appello - papa - leone

Appello degli artisti al Festival di Cannes contro il silenzio sulla guerra a Gaza - Decine di grandi nomi del cinema mondiale, da Pedro Almodovar a Richard Gere, hanno denunciato il "silenzio" di fronte alla guerra a Gaza, in un appello pubblicato alla vigilia dell'apertura del Festival di Cannes.

Kashmir conteso, tra India e Pakistan è in corso l’escalation militare al confine. Appello dell’Onu a fermare le ostilità e tornare a trattare per evitare la guerra - Davanti alle tensioni tra India e Pakistan, scaturite dall’attentato terroristico nel Kashmir – che, secondo il governo di Nuova Delhi, sarebbe stato favorito, se non addirittura organizzato, dalle autorità di Islamabad – soffia con forza il vento di guerra tra le due potenze nucleari asiatiche che, ormai da dodici giorni, si scambiano colpi di artiglieria al confine.

Papa Leone XIV: “Mai più la guerra”, appello ai potenti del mondo dal Regina Coeli - Roma, 11 maggio 2025, Città del Vaticano – Questa mattina, il Santo Padre Leone XIV si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la Santa Messa all’altare in prossimità della tomba di Pietro.

APPELLO ACCORATO "L'Idf parla di errore - afferma il religioso - ma l'errore è continuare la guerra. Gaza è diventata un cimitero a cielo aperto". Intanto oggi pomeriggio telefonata tra Papa Leone XIV e Netanyahu: dal Pontefice nuovo appello per il cessate il f Vai su Facebook

#Articolo Rischio guerra mondiale, l'appello di Papa Leone: “Non adesso che c'è Wimbledon!” - LEGGI L'ARTICOLO di @ESettembrini https://lercio.it/rischio-guerra-mondiale-lappello-di-papa-leone-non-adesso-che-ce-wimbledon… #PopeLeoXIV #Prevost # Vai su X

Leone XIV: “Fermare la barbarie della guerra”; Papa Leone XIV: “Fermare subito la barbarie della guerra”; L’appello del Papa per Gaza: immediato cessate il fuoco. Dialogo e pace nella regione.

Il Papa all’Angelus: «Si fermi subito la barbarie della guerra» - All’Angelus, Papa Leone XIV ha levato la sua voce contro la spirale di violenza che insanguina il Medio Oriente, invocando «la fine immediata della barbarie della guerra» e un ritorno alla via ... Lo riporta unionesarda.it

Papa: 'Si fermi subito la barbarie della guerra. No a punizioni collettive e spostamento forzato della popolazione' - Leone XIV alla Cattedrale di Albano: ''Il mondo non sopporta più la guerra. Da ansa.it