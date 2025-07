Grande Fratello Vip 2025 cancellato | Alfonso Signorini Rischia il Posto!

Il Grande Fratello Vip 2025 potrebbe non andare in onda: tra vip assenti, cachet alti e incertezze Mediaset. Alfonso Signorini rischia grosso. Ecco tutti i retroscena. E se il Grande Fratello Vip non si facesse piĂą? Al momento, è solo una possibilitĂ scritta sulla carta. Pier Silvio Berlusconi lo ha detto chiaramente: si farĂ solo se ci saranno dei veri vip. E quel “se” pesa come un macigno. Nel frattempo, la versione NIP condotta da Simona Ventura è giĂ pronta a partire a settembre su Canale 5. Confermata, organizzata, promossa. Il reality con i non famosi ha il semaforo verde fino a dicembre 2025. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

