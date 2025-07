Gollini alla Cremonese | visite mediche e firma in arrivo

Pierluigi Gollini saluta la Roma e si prepara a iniziare una nuova avventura. Il portiere classe 1995 è atteso a breve a Cremona per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherĂ ufficialmente alla Cremonese, club neopromosso in Serie A, così come raccontato da Gianluca Di Marzio. Prestito secco, operazione definita tra le parti. L’accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di un prestito secco, senza opzioni o obblighi di riscatto. Una soluzione pensata per offrire a Gollini maggiore continuitĂ , dopo sei mesi da riserva nella Capitale alle spalle di Mile Svilar. Nonostante non abbia mai esordito ufficialmente con la maglia della Roma, Gollini lascia Trigoria con l’obiettivo di ritrovare spazio e fiducia in una squadra che punterĂ alla salvezza, affidandogli un ruolo da protagonista tra i pali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gollini alla Cremonese: visite mediche e firma in arrivo

