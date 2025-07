ROMA – “Odessa è in fiamme per un attacco russo senza precedenti. Nel mentre noi invitiamo in pompa magna il propagandista Gergiev di Putin a dirigere alla reggia di Caserta. Chiedo al Governatore De Luca di bloccare questo scempio e alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein di intervenire”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Gergiev a Caserta: Calenda, “Si blocchi questo scempio”