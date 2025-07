Gerbilli abbandonati di fronte al canile | Hanno rischiato di finire tra le grinfie dei gatti

Questa volta di fronte al canile hanno lasciato un trasportino senza cani né gatti, ma con una nidiata di gerbilli. I piccoli roditori hanno rischiato la vita: perché i primi ad accorgersi della loro presenza sono stati i gatti della colonia felina che avrebbero potuto aggredirli per cibarsene. . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

