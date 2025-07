Gaza Pizzaballa nella chiesa colpita

13.40 Si è conclusa con la messa nella chiesa della Sacra Famiglia a Gaza,colpita dai tiri Idf, la visita nella Striscia del Patriarca latino card.Pizzaballa. "Preoccupazione" per la comunitĂ cristiana come anche per l'intera popolazione di Gaza, e ai rifugiati nella parrocchia la rassicurazione: "Non siete dimenticati". A concelebrare con il card. Pizzaballa c'era il parroco padre Romanelli, ferito con altre 10 persone nel raid di venerdì. Tre i morti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: gaza - pizzaballa - chiesa - colpita

Il cardinale Pizzaballa: "Spero Trump porti sviluppi positivi per Gaza" - «Mi auguro che la visita in Medio Oriente del presidente Donald Trump possa portare sviluppi positivi e diversi in questo ginepraio, in questa situazione dolorosissima e soprattutto che si possa affrontare con chiarezza e determinazione la situazione a Gaza.

Gaza e Terra Santa: Perego e il cardinal Pizzaballa si uniscono in preghiera - Una veglia di preghiera per invocare la pace a Gaza ed in Terra Santa: questo l’intento e lo spirito che muove le associazioni e i movimenti cattolici della Diocesi di Ferrara-Comacchio a riunirsi, assieme alla cittadinanza che vorrà , la sera di lunedì 23, alle 21, nella Basilica di Santa Maria.

Sky TG24 Live In, cardinale Pizzaballa: “Quello che accade a Gaza è inaccettabile”. LIVE - Torna l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L’appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme di Milano che si trasforma in uno studio televisivo.

#Gaza colpita la chiesa, la diplomazia vaticana si mobilita https://opiniojuris.it/vaticano/gaza-colpita-la-chiesa-la-diplomazia-vaticana-si-mobilita/… Dopo il bombardamento israeliano che ha colpito la chiesa cattolica di Gaza, #Pizzaballa e #TeofiloIII – sono e Vai su X

Il Patriarca latino di Gerusalemme, Cardinale Pierbattista Pizzaballa, e il Patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme, Teofilo III, hanno visitato oggi la chiesa della Sacra Famiglia, colpita dal fuoco dei carri armati israeliani a Gaza City. Il cardinale - che ha porta Vai su Facebook

Gaza, Pizzaballa: non lasceremo mai sola la nostra gente; Pizzaballa a Gaza con tonnellate di aiuti dopo il raid alla parrocchia - Papa-Netanyahu, tra Roma e Tel Aviv versioni contrastanti sui toni del colloquio; Pizzaballa: «Il raid di Israele sulla chiesa a Gaza? Oggi hanno colpito noi, ma ogni giorno i morti sono decine. Si fermi questa guerra assurda».

Il cardinale Pizzaballa in visita nella chiesa colpita a Gaza - I due più alti funzionari cristiani in Terra Santa, il patriarca latino- Come scrive libero.it

Gaza, messa dopo il raid israeliano sulla chiesa cattolica della Striscia - (LaPresse) Il patriarca latino, cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha celebrato messa a Gaza dopo che giovedì l'unica chiesa cattolica ... Segnala stream24.ilsole24ore.com