Il monito di Papa Leone XIV sulla guerra a Gaza. “Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra e che si raggiunga una risoluzione pacifica del conflitto”, ha detto il Pontefice dopo l’Angelus in piazza della LibertĂ a Castel Gandolfo. “Continuano a giungere anche in questi giorni notizie drammatiche dal Medioriente, in particolare da Gaza. Esprimo il mio profondo dolore per l’attacco dell’esercito israeliano contro la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia a Gaza City. Come sapete, giovedì scorso ha causato la morte di tre cristiani e il grave ferimento di altri. Prego per le vittime, e sono particolarmente vicino ai loro familiari e a tutti i parrocchiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Papa: “Si fermi subito la barbarie della guerra”

