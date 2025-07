Gaza messa dopo il raid israeliano sulla chiesa cattolica della Striscia

Il patriarca latino, cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha celebrato messa a Gaza dopo che giovedì l’unica chiesa cattolica nell’enclave palestinese è stata colpita da un proiettile israeliano. L’attacco ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre dieci, tra cui il sacerdote argentino Gabriel Romanelli, che aveva stretto una profonda amicizia con il defunto Papa Francesco. Il raid è stato condannato anche da Leone XVI, per Israele si è trattato un incidente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, messa dopo il raid israeliano sulla chiesa cattolica della Striscia

