Gaza Israele prepara la prima offensiva di terra nel centro della Striscia Nuova strage di civili in fila per gli aiuti | Almeno 25 morti

L’ esercito israeliano si prepara a condurre un’operazione di terra nella parte centrale della Striscia di Gaza per la prima volta dall’inizio della guerra contro Hamas. L’Idf, scrive il Times of Israel, ha emesso un avviso di evacuazione per tutti i palestinesi che si trovano nella zona sud-occidentale di Deir al-Balah, nella parte centrale dell’enclave palestinese. «L’Idf continua a operare con grande forza per distruggere le capacitĂ del nemico e le infrastrutture del terrore nella zona, mentre espande le sue attivitĂ in un’area in cui non ha mai operato prima», scrive sui social Avichay Adraee, portavoce dell’Idf in lingua araba. 🔗 Leggi su Open.online

