Garlasco nessuna contaminazione sul dna ignoto 3 nella bocca di Chiara Poggi pm Napoleone | Da opinionisti solo confusione

Le ultime analisi genetiche hanno confermato un profilo completo, con 22 marcatori e una quantità di materiale biologico incompatibile con una semplice traccia accidentale o ambientale, secondo gli esperti Novità in merito al caso di Garlasco: il dna di ignoto 3 trovato nella bocca della giov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, nessuna contaminazione sul dna ignoto 3 nella bocca di Chiara Poggi, pm Napoleone: "Da opinionisti solo confusione"

Garlasco, il giorno della verità : Stasi ha deciso di parlare, Sempio ‘colpevole alternativo’ e l’ombra di ‘ignoto 1’ complice nell’omicidio di Chiara Poggi - Garlasco (Pavia) – Più che dubbi e anomalie, vere e proprie contraddizioni. Sui rapporti personali, sui ricordi di quei giorni d’agosto di 18 anni fa, sugli elementi riscontrati sulla scena del crimine.

Garlasco, il terzo uomo. Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara - Svolta nelle indagini sul delitto Poggi. Trovato anche il sangue del fratello della vittima sul tappetino del bagno

Delitto di Garlasco, caccia a Ignoto 3. Ora l’indagine si allarga: lente sugli amici di Chiara Poggi - Garlasco (Pavia) – Tra gli amici dell’indagato, fra i suoi vecchi compagni di scuola, ma anche tra le conoscenze della vittima e forse del fidanzato già condannato.

Garlasco, nessuna contaminazione sul Dna di “Ignoto 3”: cosa può cambiare - Il caso di Garlasco si arricchisce di un nuovo capitolo che potrebbe cambiare in modo radicale la nuova indagine sul delitto di Chiara ... iltempo.it scrive

Garlasco, il DNA ignoto 3 non è frutto di contaminazione: ecco come cambiano le indagini - L’elemento che ha acceso nuovamente i riflettori è la presenza del DNA di un soggetto sconosciuto, denominato “Ignoto 3”, rilevato nella bocca della vittima. Lo riporta tag24.it