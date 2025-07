"La responsabilit√† √® anche della nostra categoria, che prima di divulgare una notizia tanto lesiva per la famiglia della vittima dovrebbe fare un atto di responsabilit√† e verificare le prove prima di divulgare delle notizie tanto gravi e comunque smentibili". Francesca Fagnani, intervenendo¬†alla XVI edizione di Ponza d'Autore, la kermesse culturale organizzata da Vis Factor e curata da Valentina Fontana, interviene con parole chiare e nette sulla vicenda giudiziaria e mediatica di Garlasco. Un caso unico, non solo per il clamore¬†seguito alla riapertura delle indagini (la prima inchiesta si era conclusa da tempo, con la condanna in via definitiva a 16 anni di carcere ad Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara Poggi trovata morta la mattina del 13 agosto del 2007), ma anche per come la famiglia della vittima¬†√® costretta a subire il flusso di informazioni e di commenti a proposito di eventuali ipotesi alternative a cui la procura sta lavorando. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Garlasco, Francesca Fagnani: "Se Stasi è innocente", parole pesantissime