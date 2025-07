Gambolò furto al palazzetto dello sport | cassaforte smurata e portata via Ma è vuota

Gambolò (Pavia), 20 luglio 2025 - Hanno fatto danni stimati in almeno cinquemila euro, per portare via una cassaforte che però era vuota. Il presidente della Polisportiva Lomellina, che ha sede in via Olimpia a Gambolò, è andato nella tarda mattinata di ieri, sabato 19 luglio, dai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, a denunciare il furto subìto nella nottata precedente. Ignoti ladri si sono introdotti nel palazzetto dello sport forzando una porta a vetri. Una volta all'interno della struttura sportiva, i malviventi si sono diretti negli uffici, dove hanno trovato la cassaforte, che non hanno aperto sul posto ma hanno smurato e portato via ancora chiusa, forse pensando di appropriarsi così di un ingente bottino in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

