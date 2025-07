Gallipoli bimbo di 8 anni si tuffa in piscina ma non sa nuotare è gravissimo

Un bambino di 8 anni ha rischiato di annegare e versa ora in gravi condizioni dopo essersi tuffato nella piscina principale del parco acquatico "Acquasplash", situato alle porte di Gallipoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Shocchezze a Gallipoli il 14 giugno: 5 anni di musica che fa sorridere e pensare - GALLIPOLI - Shocchezze è un atteggiamento. Un progetto musicale nato a Gallipoli cinque anni fa, in un territorio in cui la scena pop indipendente è ancora terreno fertile e poco affollata.

Malore mentre fa il bagno a Gallipoli, nulla da fare per una donna di 83 anni - GALLIPOLI – Una donna di 83 anni è spirata a metà mattinata di oggi, a Gallipoli, probabilmente colta da un malore mentre stava facendo il bagno nel mare davanti a Lido San Giovanni.

Un bimbo di 7 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo aver rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico a #Gallipoli. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo era con i genitori quando, per causa ancora da accertare, è finito in piscina

Bimbo di sette anni cade nella piscina di un noto parco acquatico e rischia di annegare

