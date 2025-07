Gallipoli bimbo di 7 anni cade in piscina | è gravissimo

Bari, 20 luglio 2025¬†- Un bimbo di 7 anni √® ricoverato in condizioni gravissime dopo aver rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli. Il piccolo, a quanto si apprende, era con i genitori quando, per cause da accertare, √® finito in piscina, nella parte in cui l'acqua √® alta. Sarebbe stato il padre ad accorgersi che il figlio galleggiava privo di sensi. Sul posto sono interventi gli agenti del locale commissariato. Al momento il bimbo √® ricoverato a Gallipoli dove i medici stanno tentando di salvargli la vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina: √® gravissimo

