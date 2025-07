Gallipoli bambino di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico | è grave

L'allarme è stato dato dal padre, il quale si è accorto che il figlio era caduto nella parte profonda della piscina perdendo i sensi. Sul posto è intervenuta la polizia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gallipoli, bambino di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico: è grave

In questa notizia si parla di: piscina - gallipoli - bambino - sette

Bimbo cade in piscina a Gallipoli, è in condizioni gravissime - Un bambino è ricoverato in gravissime condizioni all’ ospedale di Gallipoli (Lecce) dopo essere caduto in una piscina.

Bambino di 7 anni cade in piscina a Gallipoli: lotta tra la vita e la morte - ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia in vacanza: piccolo in condizioni critiche. Un grave incidente ha scosso Gallipoli (Lecce) nella tarda mattinata di oggi, 20 luglio.

Gallipoli, bambino di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico e rischia di annegare: è gravissimo - Momenti di grande tensione a Gallipoli, dove un bambino di 7 anni è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso a seguito di un episodio.

Incubo nel parco acquatico. Finisce in piscina senza saper nuotare: grave un bimbo di 7 anni; Gallipoli, bambino di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico e rischia di annegare: è ricoverato in gravi condizioni; Gallipoli, bambino di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico e rischia di annegare: è gravissimo.

Gallipoli, bambino di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico e rischia di annegare: è gravissimo - Momenti di grande tensione a Gallipoli, dove un bambino di 8 anni è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso a seguito di un ... msn.com scrive

Bimbo cade in piscina a Gallipoli, è in condizioni gravissime - Un bambino è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Gallipoli (Lecce) dopo essere caduto in una piscina. Lo riporta msn.com