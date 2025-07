' Fuoco Israele su palestinesi in attesa di cibo 51 morti'

Almeno 51 palestinesi in attesa di cibo a Gaza sono stati uccisi dall'alba di oggi dal fuoco israeliano, oltre 30 dei quali stavano aspettando i camion umanitari vicino al valico di Zikim, nel nord della Striscia: lo riportano i media palestinesi e arabi. Secondo fonti mediche citate da Al Jazeera, inoltre, il bilancio complessivo delle vittime degli attacchi israeliani di oggi a Gaza è di 54 palestinesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Fuoco Israele su palestinesi in attesa di cibo, 51 morti'

Oxfam: “A Gaza oltre mezzo milione di palestinesi in fuga dai bombardamenti, chiediamo cessate il fuoco immediato” - Oxfam denuncia la gravissima emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza: oltre 500mila persone in fuga, aiuti bloccati da Israele e nessun luogo sicuro dove rifugiarsi.

Israele apre il fuoco sulla folla al centro aiuti: 27 morti Erano in attesa di aiuti umanitari vicino al punto di distribuzione degli aiuti di Al-Shakoush, a nord di Rafah, nella striscia di Gaza meridionale Link nel primo commento Vai su Facebook

Continuano imperterriti. #Israele spara sulla folla in cerca di cibo. E intanto con i bulldozer #Caterpillar (una delle aziende denunciate da Francesca Albanese perché fanno affari con il #genocidio) preparano gli scavi per il campo di concentramento per chi rim Vai su X

Protezione civile Gaza, 39 le vittime a distribuzione aiuti - La protezione civile di Gaza ha detto che ieri il fuoco israeliano ha ucciso 39 persone e ne ha ferite più di 100 nei pressi di due centri di soccorso, tra i più recenti decessi di palestinesi in cerc ... Da msn.com