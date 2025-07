Fiumicino bando da oltre 500mila euro per sostenere l’innovazione nella pesca

Fiumicino, 20 luglio 2025 – Un bando da oltre 500mila euro: così il il GAL Pesca Lazio intende sostenere lo sviluppo dell’innovazione nel marketing della pesca e dell’acquacoltura. L’iniziativa, visibile sull’Albo Pretorio comunale, si inserisce nel Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 e si rivolge ai Comuni costieri del Lazio per finanziare progetti che promuovano la sostenibilità economica, sociale e ambientale del comparto. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 503.208 euro, con un contributo pubblico che potrà coprire fino al 100% della spesa ammissibile per i beneficiari pubblici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Intensificati i controlli sulla pesca illegale del tonno rosso, sanzioni per 13 mila euro - La Direzione marittima di Catania ha intensificato i controlli per contrastare la pesca illegale del tonno rosso.

Terracina, controlli notturni della FIPSAS contro la pesca illegale: multe per oltre 1.600 euro - Terracina, 4 giugno 2025 – Nelle notti tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, le guardie ittiche volontarie della FIPSAS di Latina (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), nell’ambito delle consuete attività di vigilanza e controllo sul territorio, hanno effettuato u na serie di ispezioni nelle acque interne del Comune di Terracina, in particolare sul Canale Portatore e sul Diversivo Linea Pio, zone spesso oggetto di segnalazioni per attività di pesca illegale.

Pesca mediterranea, al via bando da sei milioni di euro: ecco come accedere - Sei milioni di euro per rafforzare le infrastrutture fisiche nei porti di pesca o nei luoghi di sbarco, migliorare la tracciabilità delle produzioni, investire in tecnologie dell’informazione.

