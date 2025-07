Firenze, 20 luglio 2025 - “Credevate che i festeggiamenti per i miei 50 anni di carriera fossero finiti? La festa continua anche nel 2025 con un nuovissimo tour: libero, sincero, ribelle come sono sempre stata”. Lunedì 21 luglio Loredana Bertè porta al Musart Festival Firenze in programma al Parco Mediceo di Pratolino tutto il suo mondo, la sua spregiudicatezza, il desiderio di ribellarsi ai pregiudizi e preconcetti. E ovviamente la musica, che è sempre stata la sua salvezza. I biglietti – posti numerati da 40,25 a 69,75 euro – sono in prevendita sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Loredana Bertè in concerto al Musart Festival