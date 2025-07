Fanno esplodere il bancomat ma fuggono senza bottino Danni ingenti struttura inagibile

Ponte a Poppi, 20 luglio 2025 ‚ÄstFanno saltare il bancomat dell'ufficio postale di Ponte a Poppi, in Casentino, provocando danni ingenti alla struttura ma fuggono senza bottino. √ą¬†accaduto nella notte di domenica 20 luglio¬†intorno alle 4:30. I banditi, presumibilmente tre o quattro, avrebbero agito a bordo di un'auto di grossa cilindrata di colore scuro prendendo di mira l'ufficio postale situato in un'area commerciale, lungo la regionale 70 della Consuma che attraversa il paese. Secondo quanto stanno ricostruendo i carabinieri, anche con l'aiuto delle telecamere, i ladri avrebbero piazzato un congegno esplosivo ma, una volta divelto il bancomat, sarebbero fuggiti allarmati dalla presenza di pattuglie dell'Arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Fanno esplodere il bancomat, ma fuggono senza bottino. Danni ingenti, struttura inagibile

In questa notizia si parla di: bancomat - fuggono - bottino - danni

