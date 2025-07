F1 la tuta di Schumacher e le scarpe di Leclerc all' asta

Dal 23 al 30 luglio 2025 oltre 300 pezzi unici provenienti dal paddock della Formula 1 verranno battuti all'asta nell'ambito di The Champions – Schumacher and F1 Legends. In evidenza tute e caschi, ma anche i cronografi di Jean Todt e il Cartier di Agnelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1, la tuta di Schumacher e le scarpe di Leclerc all'asta

Michael Schumacher, la sua Ferrari, quella che l'ha reso campione, va all'asta - È la prima auto in assoluto ad essere venduta in occasione del Formula 1 Tag Heuer Grand Prix di Monaco

Schumacher, la Ferrari del GP di Monaco venduta all'asta per 16 milioni: chi l'ha comprata e dove finiranno i soldi - È una cifra da capogiro quella raggiunta all?asta RM Sotheby?s tenutasi durante il weekend del Gran Premio di Monaco 2025: la Ferrari F2001, guidata da Michael Schumacher nella.

Schumacher, la Ferrari F2001 venduta all’asta per 16 milioni di euro - (Adnkronos) – La Ferrari F2001, guidata da Michael Schumacher nella stagione del suo quarto titolo mondiale di Formula 1, è stata venduta a Montecarlo in un’asta organizzata da RM Sotheby’s per quasi 16 milioni di euro.

F1, la tuta di Schumacher e le scarpe di Leclerc all'asta - Dal 23 al 30 luglio 2025 oltre 300 pezzi unici provenienti dal paddock della Formula 1 verranno battuti all'asta nell'ambito di The Champions – Schumacher and F1 Legends. Scrive gazzetta.it

Schumacher, all’asta l’Honda CBR 1000RR SC 59 | La moto del campione nella collezione RM Sotheby’s “The Champions” - Michael Schumacher, all'asta la Honda del campione tedesco "CBR 1000RR SC 59" nella collezione "RM Sotheby's The Champions" ... Segnala motorzoom.it