Expo Osaka presentata la piattaforma digitale dei beni culturali in Campania

L’Ecosistema digitale per la cultura, portale unico dedicato al patrimonio culturale campano, accessibile e aperto a tutti, è stato raccontato al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka nella settimana della Sicilia. La piattaforma raccoglie e diffonde beni e risorse culturali e si rivolge a tutti gli utenti, mettendo a disposizione materiali per studiosi e specialisti dei diversi ambiti culturali, proponendo contenuti per appassionati e fornendo informazioni ai turisti che visitano la Regione. Non solo una banca dati ma, appunto, un ‘ecosistema’ le cui parti sono interconnesse. “La Regione ha capito lo spirito del nostro padiglione”, ha affermato il direttore del Padiglione Italia Andrea Marin. 🔗 Leggi su Ildenaro.it