Esosomi la rivoluzione silenziosa Dalla cosmetica alla nutraceutica il futuro è microscopico

Gli esosomi rappresentano una delle scoperte più promettenti della ricerca scientifica e nutrizionale degli ultimi anni. Si tratta di nanovescicole, con dimensioni comprese tra i 30 e i 150 nanometri, prodotte da tutti gli esseri viventi – piante, animali, funghi e batteri – per favorire la comunicazione tra le cellule. Costituiti da proteine, lipidi, dna

