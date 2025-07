Elon Musk presenta Baby Grok | l’Intelligenza Artificiale pensata per i bambini

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo progetto IA firmato xAI, dedicato all’infanzia. Elon Musk, fondatore dell’azienda di intelligenza artificiale xAI, ha annunciato un’innovativa applicazione progettata per i piĂą piccoli: Baby Grok. Il nuovo modello arriva a pochi giorni dal lancio di Grok 4, la versione piĂą recente del chatbot di punta dell’azienda. Contenuti pensati su misura per i piĂą giovani. In un breve post pubblicato sulla piattaforma X, Musk ha dichiarato: “Creeremo Baby Grok xAI, un’applicazione dedicata ai contenuti per bambini”, senza però svelare ulteriori dettagli sul funzionamento o sul lancio ufficiale dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Elon Musk presenta Baby Grok: l’Intelligenza Artificiale pensata per i bambini

In questa notizia si parla di: elon - musk - presenta - baby

