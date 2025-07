Elena Basile | Israele terrorista insorgiamo al silenzio di Meloni e Mattarella Gergiev? Dai nostri intellettuali fascismo culturale

“Ma quante prove vogliamo avere che Israele è fuori dal diritto internazionale? Israele dovrebbe essere sanzionato come Stato terrorista e canaglia. Attacca Stati sovrani senza giustificazioni o con giustificazioni menzognere, non ha mai applicato le risoluzioni Onu e porta avanti un genocidio contro il popolo palestinese. Bambini, donne, anziani: questi non sono terroristi di Hamas”. È il duro j’accuse lanciato ai microfoni di Battitori Liberi, su Radio Cusano Campus, dall’ex ambasciatrice Elena Basile, richiamando al contempo l’attenzione sulla Corte Penale Internazionale, che ha chiesto l’arresto del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

