Siena, 20 luglio 2025 – Dolore e cordoglio a Siena per la scomparsa di Anna Maria Guiducci, per molti anni direttrice della Pinacoteca nazionale cittadina. "A nome mio e di tutta l'amministrazione comunale, desidero esprimere profondo cordoglio per la scomparsa di Anna Maria Guiducci - sottolinea la sindaca Nicoletta Fabio -, figura di rilievo nel panorama culturale, artistico e sociale della nostra città . Direttore, per molti anni, della Pinacoteca nazionale di Siena e poi presidente dell'Auser territoriale di Siena, Anna Maria Guiducci è stata una donna poliedrica e instancabile, anima di numerosi progetti che hanno segnato la vita cittadina e impegnata su più fronti nella valorizzazione del nostro patrimonio artistico.

© Lanazione.it - È scomparsa Anna Maria Guiducci, lutto e dolore a Siena