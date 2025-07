È morta Eileen Fulton | la cattiva ragazza della soap Così gira il mondo aveva 91 anni

Si è spenta a 91 anni Eileen Fulton, storica interprete della soap opera americana Così gira il mondo (As the World Turns), in cui per quasi cinquant’anni ha vestito i panni della leggendaria Lisa Miller. L’attrice è morta ad Asheville, nella Carolina del Nord, dopo un periodo di salute in declino, come ha annunciato la sua famiglia. Una"bad girl". Pioniera delle "bad girls" della TV, Fulton ha incarnato uno dei personaggi più complessi, affascinanti e controversi della televisione statunitense. Quando debuttò nel 1960, doveva essere una presenza fugace, parte di una trama estiva di tre mesi. Ma il pubblico, tra ammirazione e indignazione, la trasformò in un’ icona, rendendola uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

