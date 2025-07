È giusto che sappiate L’annuncio di Stefano De Martino dopo le ultime voci non positive

Stefano De Martino richiamato dai vertici della Rai. Ma cosa cavolo avrà combinato mai quel birbantello di conduttore che dagli esordi come ballerino ad Amici di strada ne ha fatta un bel po’? Il suo arrivo ad Affari Tuoi è stato un successone, ma per motivi non strettamente legati al lavoro, si ritrova ancora una volta al centro delle voci. Negli ultimi giorni, infatti, si era diffusa l’indiscrezione secondo cui la Rai avrebbe richiamato il conduttore a un comportamento più sobrio, a causa del clamore generato dai pettegolezzi sulla sua vita sentimentale. Ma De Martino, ormai abituato a gestire la sovrapposizione tra il suo lavoro in televisione e la costante attenzione dei media alla sua sfera privata, ha scelto di smentire apertamente le voci con parole che non lasciano spazio a interpretazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi - Domenica 4 maggio 2025 ha visto il trionfo in termini di share Rai Uno con Affari Tuoi - Speciale, mentre il reality The Couple su Canale 5 ha deluso, battuto anche da Le Iene presentano: INSIDE su Italia 1 L'articolo Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi proviene da Il Difforme.

Ad Affari Tuoi speciale la gag di Stefano De Martino con la finta Maria De Filippi in stile C’è Posta per te - Nella puntata speciale di Affari Tuoi, in onda domenica 4 maggio, Vincenzo De Lucia ha vestito i panni di Maria De Filippi, replicando quanto accade nella trasmissione C'è Posta per te.

Affari Tuoi, raptus di Stefano De Martino: alza la cornetta... Pubblico sconvolto - Una puntata sfortunata quella della concorrente di Affari Tuoi. Chiara da Osimo, per le Marche, ha giocato assieme al compagno Simone.

È giusto chiedere la cancellazione di un concerto o si tratta di censura? In che modo sono legate arte e politica? Il 27 luglio suonerà alla Reggia di Caserta Valerij Gergiev, considerato uno dei più grandi direttori d'orchestra viventi, ma anche un sostenitore del Vai su Facebook

Chiara e Trigno di Amici 24 mano nella mano, la foto che smentisce le voci di crisi della coppia; Stefano De Martino con l'ex tronista Angela Nasti, il retroscena sul flirt: “Ogni tanto si divertono”; Enzo Paolo Turchi e i dubbi su Carmen Russo: cosa c'entra Stefano De Martino e perché se ne sta parlando.

Gerry Scotti su Stefano De Martino: «Consigli? Non ho il suo numero ma dovrebbe darmeli lui, ormai è l'uomo dei record» - Gerry Scotti è tornato alla grande, con La Ruota della Fortuna che ha subito iniziato con il piede giusto. Scrive msn.com

Stefano De Martino rimproverato dalla Rai per le troppe donne? La verità è un’altra - Secondo alcune indiscrezioni la Rai avrebbe rimproverato Stefano De Martino per gli ultimi gossip sulla sua vita privata ma la verità sarebbe un’altra ... Riporta dilei.it