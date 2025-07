Dormire bene con il caldo | tutti i consigli per conciliare il sonno in estate

Notti bollenti, soprattutto in città . Le alte temperature estive rendono complicato addormentarsi, in più con le finestre aperte il rumore esterno e l'inquinamento luminoso disturbano il sonno. Come sappiamo dormire è importantissimo per il benessere personale e per affrontare le lunghe e calde.

Tra il semplice sonno e il dormire veramente da re c'è di mezzo una sola cosa: il topper

Combattere l'insonnia con gli esperti. Dal giusto materasso agli sleep specialist, dormire bene un diritto e allora benvengano consigli, oli, aromaterapia e sleep retreat che conciliano il sonno - D ovevamo capirlo quando i materassi sono diventati "sistema di riposo" (vedi le telepromozioni). Poi Bruno Barbieri, chef prestato all'hotellerie per il reality Sky 4 Hotel, ci ha convinti che non si dorme senza topper.

Un cerotto sulle labbra prima di dormire per ridurre il russamento, migliorare il sonno e ridefinire il viso. Ma sarà vero? - È ancora una volta TikTok il palcoscenico dell'ultima "ossessione beauty": il fenomeno del " mouth taping ", tecnica – senza comprovate prove scientifiche a riguardo – che consiste nell'applicare un cerotto sulle labbra prima di andare a dormire.

La temperatura corporea varia nel corso delle 24 ore, con valori elevati nel pomeriggio e più bassi al mattino, favorendo una maggior propensione al riposo. Con l'aumento del caldo, il sonno risulta più disturbato. Ecco alcuni accorgimenti per dormire bene.

